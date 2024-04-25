بعد تسهيل التأشيرة.. أوروبا تتوقع 15% زيادة في السياحة الهندية

قال اتحاد منظمي رحلات السفر والسياحة الأوروبي، إن الطلب على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من السوق الهندي سيشهد زيادة تصل إلى 15 % في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك لتسهيلات الحصول على تأشيرة الشنجن التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لحاملي جوازات السفر الهندية.

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الهنود الذين لديهم تاريخ سفر ثابت والذين حصلوا على تأشيرتي شنجن في السنوات الثلاث الماضية سيكون لديهم إمكانية الحصول على تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية أطول، وقال الرئيس التنفيذي لشركة EaseMyTrip، نيشانت بيتي، إن التغييرات الأخيرة التي قرر الاتحاد الأوروبي إجراؤها فيما يتعلق بصلاحية التأشيرات الصادرة للهنود ستغير قواعد اللعبة، موضحا أن منصات شركات السياحة الأوروبية سجلت بالفعل زيادة بنسبة 12 % في عدد الهنود المهتمين بالسفر إلى إحدى الدول الأعضاء في منطقة شنجن.

وفي حين أن اتجاهات السفر إلى الاتحاد الأوروبي ليست واضحة تمامًا بعد، قال بيتي إنه بناءً على ما رأوه حتى الآن، ستكون فرنسا واليونان وسويسرا وإيطاليا وألمانيا الوجهات الأكثر تفضيلاً بين المسافرين الهنود.

وقد تكون فرنسا وألمانيا ضمن خطط سفر العديد من الهنود بسبب الألعاب الأولمبية وبطولة أمم أوروبا 2024 التي ستقام في هذين البلدين من الاتحاد الأوروبي هذا الصيف على التوالي، ومن ناحية أخرى، تعد اليونان وإيطاليا الوجهات الأكثر رواجًا بين السائحين في الصيف.

وقال دانييل دسوزا، رئيس شركة SOTC للسفر، إن الوجهات الناشئة مثل كرواتيا والبرتغال وسلوفينيا تجذب أيضًا انتباه المسافرين الهنود، مؤكدا أنه سيتم منح الهنود الذين سافروا بشكل متكرر إلى أوروبا تأشيرة دخول متعددة لمدة عامين بشرط أن يكونوا قد تم إصدارها واستخدموا تأشيرتين شنجن في السنوات الثلاث الماضية، وستتبع التأشيرة لمدة عامين تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات إذا كان جواز سفر مقدم الطلب لديه صلاحية كافية متبقية.

وقبل يومين، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أصبح الآن مواطنو المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين مؤهلين للحصول على تأشيرات شنجن متعددة الدخول مع فترة صلاحية مدتها خمس سنوات.