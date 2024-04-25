مقاطعة ناجحة للأسماك .. ودعوات للتطبيق في باقي السلع.. هيئة الثروة السمكية: لا مبرر لارتفاع أسعاره من الأساس.. و"الغرفة": ٧٠ % تراجعا في ثمنه

شهدت مصر في شهر مارس الماضى وأبريل الحالي، حملة مقاطعة ناجحة للأسماك، وقد تمتد الى اللحوم والدجاج، بدأت في محافظة بورسعيد ثم انتقلت إلى محافظات أخرى مثل الإسكندرية ودمياط الإسماعيلية.

هيئة الثروة السمكية



وقال رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور صلاح مصيلحي لـ"البوابة نيوز": لا مبرر لارتفاع أسعار السمك.. لأن أجور نقل الأسماك وأجور إيجار الثلاجات لم ترتفع، وحتى أجور الصيادين لم ترتفع فمن حق المستهلك أن يقاطع الشراء من التجار حتى يخفضوا الأسعار لتتناسب مع متوسطات دخول المواطن.

فوضى الأسعار

وتابع، لا بد من حل جدي لفوضى ارتفاع الأسعار، وللأسف نحن لسنا جهة رقابة على الأسعار ولكننا نعمل على مكافحة جشع التجار، حيث ارتفعت أسعار الأسماك بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ونحاول بما نستطيع تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون.

وأضاف: أنا مؤيد للحملة، واعتقد أنها نجحت في تحقيق أهدافها، حيث انخفضت بالفعل أسعار الأسماك بشكل ملحوظ في شتى المحافظات وقد بدأت في بور سعيد والإسماعيلية ثم انتقلت الى باقي المحافظات في بعض الأنواع وبحسب كل محافظة .

خسائر كبيرة

ولكن من ناحية أخرى، قال الحاج أحمد محمود البحراوى تاجر سمك من الإسماعيلية، ومنتقد ومعارض للحملة، حيث أشار إلى أنها تسببت في خسائر كبيرة للتجار الصغار.

كما أشار إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون مؤقتًا.. وبشكل عام، يعتقد أن حملة المقاطعة كان لها تأثير على انخفاض أسعار الأسماك، لكن يصعب تحديد مدى هذا التأثير بشكل دقيق

لعوامل أخرى قد تكون قد ساهمت في انخفاض الأسعار، مثل:زيادة معروض الأسماك في الأسواق وانخفاض الطلب بسبب حلول فصل الربيع وقبله رمضان الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تزال أسعار الأسماك مرتفعة نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية،كما أن هناك حاجة إلى حلول جذرية لمشكلة ارتفاع الأسعار،لا تقتصر فقط على حملات المقاطعة.



الغرفة التجارية

من جانبه قال محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية لـ "البوابة نيوز": انخفضت أسعار الأسماك 70% عن سعرها السابق قبل المقاطعة التامة واتت أثرها فى مدة قصيرة.

وتابع، بالفعل انخفضت كثير من السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح مابين ٣٠% وحتى ٥٠. %، وعلى رأسها السكر انخفض من ٥٠ جنيها للكيلو إلى ٢٧ جنيها خارج بطاقة التموين و١٢ جنيها داخل البطاقة والأرز نزل سعره من ٣٥ و٤٠ جنيها للكيلو الى ٢٠ جنيها خارج بطاقة التموين و١٥ جنيها داخل البطاقة والبقوليات (الفول والعدس واللوبيا.. الخ) انخفضت أيضا من ٥٠ جنيها للكيلو إلى ٣٠ خارج و٢٥ مدعوم فى البطاقات والعطارة والزيوت والسمن والمكرونة انخفض سعر العبوة ٤٠٠ جرام من ١٨ جنيها إلى عشرة جنيهات داخل وخارج الدعم.