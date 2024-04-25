نقابة الموسيقيين تنعى مسعد رضوان وتشييع جثمانه من بلبيس

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وفاة المطرب مسعد رضوان الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس.

وتتقدم النقابة ومجلس الإدارة، خلال بيان صحفي، بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال خالد بيومي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية أنه من المقرر تشييع جثمان الراحل الفنان مسعد رضوان بعد صلاة العصر من بلبيس بمسجد أمير الجيوش أمام الكلية الجوية.

وأشار خالد بيومي إلى أن الراحل لم يعاني من أي أمراض والوفاة طبيعية.

ونعى الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وفاة الفنان مسعد رضوان وكتب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : الله يرحمك ياحبيبي ويغفرلك ويسامحك البقاء لله في الأخ والصديق الغالي الفنان مسعد رضوان ابن بلدي الغالي.

ويذكر أن بداية الراحل الفنية كانت مع دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق وتم اكتشافه من قبل زملاءه، والذين أصروا على دخوله منتخب الجامعة للغناء، وكان يحصل باستمرار على المركز الأول وكان يكتب ويلحن الأغاني.

وفور تخرجه في الجامعة بدأ في تقديم أول ألبوماته سنة 1979،وقدم مجموعة حفلات في عدة دول عربية.