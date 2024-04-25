عرض جثة بائع توفى نتيجة صعق كهربائي على الطب الشرعي

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة بائع إثر صعق كهربائي خلال مشاجرة بالسوق القديم

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان عما إذا كانت الوفاة نتيجة شبهه جنائية من عدمه، كما استدعت عدد من شهود الواقعة لسؤالهم

وكانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عمود كهرباء وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.