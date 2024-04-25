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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية ببدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بنطاق مدينة بدر، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وبحوزة أحدهم (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة).

وإعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمن السرقة من داخل المساكن الشروق وبدر الشقق السكنية