قومية أسيوط تقدم عرض "ظل الأماني" على مسرح قصر الثقافة

قدمت فرقة أسيوط القومية العرض المسرحي "ظل الأماني" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة، ويقدم العرض يوميا في الثامنة والنصف مساء، ويستمر حتى 30 أبريل الحالي.

ترتكز أحداث العرض على ثلاث حكايات تتفاعل فيما بينها لتبني النسيج العام للعرض، وتتلاقى شخصياتها وتتداخل فى إطار مسحة صوفية عن الدنيا وإظهار صورتها الحقيقية فى أعين طلابها.

"ظل الأماني" بطولة نخبة من المبدعين الشباب، تأليف وإخراج أسامة عبد الرؤوف، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور وملابس عبد الناصر أحمد، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات محمود يحيى، تصميم إضاءة مايكل يعقوب.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي للتراث وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.