" روح السعودية" تحصد جائزة "الجناح المتميز" في منتدى العمرة والزيارة

اختتمت الهيئة السعودية للسياحة مشاركتها في فعاليات منتدى العمرة والزيارة والذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة؛ إذ استقبل جناح "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ أكثر من 5 آلاف زائر، كما حقق جائزة "الجناح المتميز" في فئة القطاع الحكومي.

ونجح جناح "روح السعودية" في تسليط الأضواء على المنتجات والأنشطة السياحية المصممة لإثراء رحلة المعتمرين والزوار، إضافة لإلقاء الضوء على تطور القطاع وتمكين الشركاء وتحفيز الشراكات، وتطوير المنتجات والخدمات والحلول المتكاملة، وتعزيز الحوار والإبداع، وقد استمتع الزوار بالأنشطة التفاعلية التي تعكس الأصالة والحفاوة السعودية والتنوع الثقافي والطبيعي والمناخي.

وشهد الجناح زيارة الأمير سلمان بن سلطان، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد، نائب أمير المنطقة، حيث أشادوا بما قدمه الجناح من عروض تفاعلية مميزة، تبرز ما وصل إليه القطاع السياحي من تطور ونمو، وما حظي به من إقبال كبير وتفاعل مميز مع ركن الخط العربي وركن التراث العسيري، والمنصة المخصصة لالتقاط الصور التذكارية بتقنية التصوير الافتراضي بالوجهات والمعالم الفريدة، إضافة للشاشات التفاعلية لمنصة نسك، والخرائط التفاعلية والفعاليات النوعية حول المملكة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت أصبح فيه إصدار التأشيرات للقدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسرًا من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها أداء العمرة، والزيارة، وحضور الفعاليات، والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.