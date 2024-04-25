زي النهاردة.. تنفيذ أول حكم إعدام بالمقصلة

تمر علينا اليوم الأحد، الموافق 25 شهر أبريل، ذكري إعدام “نيكولا جاك بيليتييه" أول قاطع طريق فرنسي تم إعدامه باستخدام المقصلة، حيث تم تنفيذ الحكم فى مثل هذا اليوم الموافق 25 أبريل من عام 1792 فى باريس.

تعود قصته إلى اتهامه بطعن أحد المارة عدة طعنات بسكين بشارع بوربون- فيلنوف في يوم 14 أكتوبر عام 1791 من أجل سرقة 800 ليره فرنسية.



وألقي القبض علي بيليتييه" بتهمة السرقة باستعمال العنف على الطريق العام،وحكم القاضي جاكوب أوغوستين مورو عليه بالإعدام .



ونفذ الحكم من منفذ الإعدام شارل هنري سانسون في ساحة التحرير في باريس في الساعة الثالثة والنصف مستخدما المقصلة، وتجمهر المواطنون لمشاهدة حكم الإعدام والذي تم بسرعة دون إطالة وقت معاناة المتهم.