اليوم.. جو رعد يطرح 3 أغاني جديدة على "يوتيوب"

يستعد الفنان اللبناني جو رعد لطرح ٣ أغاني جديدة اليوم الخميس على طريقة السينجل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية الأولى بعنوان "الاسم الثلاثي" من كلمات وألحان فارس اسكندر، والثانية بعنوان "كله منك" من كلمات وألحان يوسف العماني، والثالثة تحمل اسم "شفته وحبيته" كلمات وألحان "MQ".

يشار إلى أن جو رعد طرح مؤخرا أغنية "ليه ماعزمتوني" على طريقة الفيديو كليب حيث قام بتصويره في لبنان وتعاون بها مع الملحن حربان والموزع خالد الشاعر ووتريات حسن سعيد.

وتقول كلمات أغنية "ليه ماعزمتوني":"ليه ما عزمتوني بس اكحل عيوني ولا خفت اني اجي صدفة واشوف الي شغل بالي شهر وسنين وانا بحرقة وفجأة اشوفه قدامي وازيد لفرحكم بهجة وتنزل دمعة الفرحة واعرف سبة القطعة وأطفي شوق اضناني هيا تدورا انه وحشني حيل واهوجس به صبح وبليل نحل جسمي معد بوه حيل وفجأة اشوفه قدامي".