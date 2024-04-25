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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تامر حسني وأنغام نجوم حفل عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

أنغام
أنغام
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يستعد النجوم تامر حسني وأنغام لإحياء حفلا غنائيا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء ذلك مساء اليوم الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المنتظر أن يقدم كلا من تامر وأنغام مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والحديثة.
من جهة أخرى، يقف تامر حسني خلال الفترة الحالية على تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، وجاري اختيار باقي النجوم للمشاركة به.

بيننا طرحت أنغام مؤخرا أغنية "حلفونا" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

انغام تامرحسنى حفل عيد تحرير سيناء العاصمة الإدارية