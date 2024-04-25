استمرار انعقاد الجلسات العلمية لمؤتمر كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

ترأس الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ، جلسة صحة الحيوان ورعايته ومراقبة الأغذية، بحضور الدكتور ابراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد السابق، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور سمير الشاذلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ويأتي ذلك استمراراً لانعقاد الجلسات العلمية لليوم الثالث على التوالي للمؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ والمنعقد بمدينة الغردقة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الهدف من المؤتمر هو تشجيع البحث العلمى التطبيقى فى مجال الطب البيطرى وحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مثمناً دور الطب البيطري في الحفاظ على صحة ورفاهية الحيوانات من خلال تقديم الرعاية الطبية الوقائية، مما يؤدي الي زيادة الانتاج، وبالتالي فإن دعم وتطوير الطب البيطري امر حيوي لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة في مصر ضمن رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الي ان تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الطب البيطري يلعب دوراً حيوياً في حماية الثروة الحيوانية والداحنة والسمكية من الامراض الوافدة، ويسهم في التأكيد على سلامة وجودة الاغذية ذات الاصل الحيواني، وتتجلي أهمية البحث العلمي التطبيقي في مجال الطب البيطري في تحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائجه لحل المشكلات المحلية، والمساهمة في التطور العلمي في مجال الطب البيطري خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وتضمنت جلسة صحة الحيوان ورعايته ومراقبة الأغذية، محاضرة عن "المردود الاقتصادي لسلامة الغذاء ومساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030"، حاضرها الدكتور مي تاج الدين استشاري سلامة الغذاء، وتناولت المحاضرة الاهتمام بسلامة الغذاء والتي تعد واحدة من اهم ركائز تحقيق رؤية مصر 2030، حيث تؤثر بشكل مباشر علي الصحة العامة وبشكل غير مباشر علي الاحتباس الحراري، ومن الضروري في الوقت الحالي استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل حالات التسمم وتطوير الصناعات الغذائية والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي.

كما تضمنت الجلسة محاضرة عن "مرض النيوكاسل في مصر: الوضع الوبائي والاثار الاقتصادية"، حاضرها الدكتور احمد البستاوي استاذ مساعد بقسم امراض الدواجن كلية الطب البيطري جامعة المنوفية، وتناولت المحاضرة التحكم السليم في مرض النيوكاسل وذلك بإستخدام اللقاحات المناسبة وفي الوقت المناسب والذي يؤدي بدوره الي إنخفاض معلات النفوق وزيادة إنتاجية الطيور مما يساهم في زيادة إنتاجية قطعان الدواجن والذي يتوافق مع الزيادة السكانية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030

وعقب المحاضرة، تم مناقشة عدد من الابحاث العلمية في مجال صحة الحيوان ورعايته ومراقبة الاغذية تضمنت الطرق الحديثة للكشف على الطفيليات في لحوم الجمال في المجازر، استخدام بعض الإضافات الي الغذاء والتى من شأنها تحسين جودته والحفاظ عليه من فساده، كما تضمن بعض الدراسات على تواجد وطرق الكشف عن تلوث بعض انواع الجبن ولحوم الدواجن بإنواع بكتيرية مختلفة.