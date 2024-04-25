القاهرة الإخبارية: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تنتقل لجامعات أمريكا بعد اعتقال طلاب بجنوب كاليفورنيا

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تنتقل لجامعات أمريكا بعد اعتقال طلاب بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، إن كرة الثلج تكبر شيئا فشيئا وتصبح كرة نار وتخرج من جامعة إلى أخرى، حيث بدأت في جامعة كولومبيا التي أرجأت إغلاق الخيام إلى يوم الجمعة المقبل رغبة من إدارة الجامعة في تهدئة الأمور، فبالأمس نحو 100 من المتظاهرين تم اعتقالهم من قبل الشرطة والتي لم تدخل الحرم الجامعي إلا بعد أن سمحت لهم إدارة الجامعة بالدخول.

وتابع أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين داخل الحرم الجامعي بشعة حيث تعاملوا معهم بشكل غير لائق بجامعة نيويورك وكان هناك اعتقالات في جامعة يل وتكساس وجامعة جنوب كاليفورنيا.