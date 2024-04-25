رامي ربيعة: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية وهدفنا التأهل للنهائي

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الغد أمام مازيمبي ستكون صعبة في ظل رغبة كل فريق في حسم التأهل إلى النهائي.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، أن نتيجة التعادل السلبي في الكونغو تفرض على الفريق أن يكون في كامل تركيزه غدًا خلال مباراة العودة.

وأضاف رامي ربيعة أن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر المسئولية، وأن هدفهم الفوز بأي مباراة والتتويج في كل بطولة يشارك بها الفريق، وأنهم يعلمون جيدًا حجم تحديات مباراة الغد.

وشدد مدافع الأهلي على أن الفريق هدفه الفوز غدًا، وحسم تأهله إلى نهائي البطولة ومواصلة مشواره للتتويج باللقب.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري الكبير غدًا يسعد بالتأكيد لاعبي الأهلي، ويزيد من دوافعهم لتحقيق الفوز وإسعادهم وبذل أقصى جهد خلال المباراة لحسم التأهل.