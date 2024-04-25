القومي للمرأة ينظم معرض "المصرية" على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي

نظم المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية"، واستمر خلال الفترة من 20 حتى 25 أبريل 2024.

وقد لاقى المعرض إقبالا كبيرا من ضيوف وضيفات المهرجان، وأشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها، حيث تضمن المعرض ١٢٠٠ قطعة من المنتجات من صنع أيادي سيدات من مختلف محافظات الجمهورية، تنوعت بين وحدات اضاءة من العرجون، وحقائب خوص من الجريد، وسلال من شجر الدوم ومخلفات الموز، وبخور ومخمرية أسواني، ومستحضرات تجميل طبيعية من نواة البلح، وشنط كروشية، وحقائب من الجلد و العرجون، وأواني فخار من الطين الأسواني، والخوص، ومربي من الكركدية والبلح و البهارات بالإضافة إلى المكرونة المجففة، وملابس للأطفال برسوم من الفلكلور الأسواني.

ومن الجدير بالذكر أن منتجات المعرض هى نتاج التدريبات التى نظمها المجلس للسيدات ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ومشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.