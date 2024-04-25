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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية ضباطًا و جنودًا، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذكرى تحرير سيناء، يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معانى البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي في وقت يتزامن مع الجهود المتواصلة لجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة، قائلة : سيناء هي أرض الفيروز وتمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، وتأتي هذه المناسبة الهامة لترسيخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به.

المجلس القومي للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء