وزارة العمل: لقاء تنسيقي لبحث ومناقشة قضايا المرأة والأسرة والشباب بالأقصر

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى الاجتماع التنسيقي لمناقشة الخطط والمحاور، وندوات التوعية لرفع الوعي المجتمعي نحو قضايا المرأة والأسرة والشباب من الجنسين، ودور المديريات في المشاركة بالخطة، وذلك بديوان عام المحافظة، وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ومدير وحدة المساواة بالمديرية ثناء شمعون، وبحضور مسؤولي الصحة، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، والتعليم، والثقافة، ومحو الأمية، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً ، ومكافحة عمل الأطفال، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، فيما يخص قضايا المرأة ومشاركتها فى عمليات التنمية المستدامة ، وذلك من خلال الأجهزة التابعة لها والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن ذلك اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر الوعي حول قضايا عمل المرأة والطفل، وتنظيم تلك الملفات وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية، ومتابعة المنشآت العاملة بالمحافظات والتأكد من تطبيق أحكام القانون فى هذا الشأن وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بمديريات العمل بالمحافظات للقيام بمهامها ودورها التوعوي لحماية ورعاية المرأة وتمكينها إقتصادياً.

وأكد مدير المديرية، خلال اللقاء، على دور وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات فى تثقيف الشباب والمخاطر الصحية التي يتعرض لها الشباب في بيئة العمل، ودور المديرية في تدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل والحصول على فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

FB_IMG_1714047948426