عامود الكهرباء السبب.. كشف ملابسات العثور على جثة بها آثار صعق بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي في منطقة السوق القديم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وتبين بالفحص أنه خلال مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالامساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته.

من جانبه، نفي مصدر أمني مطلع بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن مقتل المتوفي بتعذيبه وصعقه بالكهرباء.

وكانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عامود كهرباء وبعمل التحريات تبين نشو مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالامساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.