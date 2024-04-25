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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار ضد إيران

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا ضد إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس.

وأدان القرار إيران لهجومها على إسرائيل وعزز الالتزام الأوروبي بأمن إسرائيل، وفقا للصحيفة.

وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة، حيث أيد القرار 357 عضوا، مقابل 20 معارضا.

ويدعو القرار إلى اتخاذ التدابير التالية: "إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وتوسيع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك على النفط الإيراني والنظام الحاكم والبنوك الإيرانية، والاعتراف بعدم امتثال إيران للاتفاق النووي وإعطائها إنذارا نهائيا بالامتثال بالاتفاق بموجب قرار مجلس الأمن 2231، والاعتراف بدور إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم حماس، والدعوة إلى تنفيذ القرار 1701 في لبنان، الذي ينص بوقف الأعمال العدائية من جانب حزب الله وانسحابها إلي ما وراء النهر الليطاني".

كما حذر قرار البرلمان الأوروبي من التداعيات الخطيرة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بما في ذلك علي استقرار المنطقة كلها، وأدان استخدام سلطات الاحتلال غير المتناسب للقوة في غزة وطالب إسرائيل بإحترام القانون الدولي.

وبالإضافة إلي ذلك، طالب القرار سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون تعطيل أو عوائق.

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