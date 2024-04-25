اتحاد الطائرة: أعياد سيناء مستمرة بعد التحرير والقضاء على الإرهاب عبر إطلاق عجلة التنمية

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأكد المهندس ياسر قمر أن الشعب المصري يحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء وتكليل العبور العظيم للجيش المصري في 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بخروج دولة الاحتلال تمامًا ورفع العلم المصري على أرض سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الاسرائيلي.

وقال: “شاء القدر أن تستمر أعياد سيناء في مرحلة تالية من المراحل الحاسمة في تاريخ مصر بعد القضاء على الإرهاب الأسود والجماعات الإرهابية في ملحمة كبرى جسدتها قواتنا المسلحة والشرطة المصرية بالتعاون مع أهالي سيناء المخلصين وكان ثمرة التخلص من الإرهاب إطلاق عجلة التنمية فى أرض الفيروز وهو العبور الجديد لسيناء الحبيبة نحو التنمية من خلال إعادة إعمارها والمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي”.