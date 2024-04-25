ميناء العريش: استغلال الرصيف التجاري لاستقبال سفن المساعدات لغزة

قال بسام النجار، مدير مكتب مدير ميناء العريش، إنه خلال الفترة الماضية صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسعة ميناء العريش البحري تلاها إصدار قرارات جمهورية نتج عنها قرارين معدلان لتكون التوسعة بإجمالي مساحة 542 فدانا.

وأضاف "النجار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من الحوض الأول تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بواسطة شركات وعمالة مصرية، والتوجيهات بأن تكون العمالة من أهالي شمال سيناء دعما لهم.

وأوضح أنه خلال أزمة الأشقاء في قطاع غزة، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، قمنا باستغلال الرصيف التجاري في استقبال سفن المساعدات للعديد من الدول التي تدعم القضية.

ولفت أنه يوجد 4 سفن في ميناء العريش بواقع سفينتين من تركيا، وسفينة موجهة من ليبيا، وأخرى من الإمارات، وهي سفينة معبئة عبارة عن مستشفى مجهزة بـ 100 غرفة و4 غرف عمليات لاستقبال تدفق الجرحى والمصابين من قطاع غزة.