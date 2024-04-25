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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأحد.. لجنة الانضباط تحقق مع محمد الشيبي في أزمة حسين الشحات

محمد الشيبي
محمد الشيبي
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تلقى مسئولو نادي بيراميدز خطاباً من لجنة الانصباط باتحاد الكرة، بضرورة حضور اللاعب المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز للتحقيق في شكوى حسين الشحات لاعب الأهلي. 

وحددت لجنة الانضباط يوم الأحد المقبل جلسة استماع لاعب محمد الشيبي لمعرفة موقفه من شكوى نادى الأهلى من لجوء اللاعب المغربي للقضاء المدنى.

وتعتبر هذه الجلسة الرابعة التى تحددها لجنة الانضباط، للاعب محمد الشيبي والذي تخلف عن الحضور في ثلاث جلسات من قبل لسماع أقواله في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.
وأرسل مسئولو اتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى نادي بيراميدز، يؤكد تحديد الأحد المقبل، لحضور الشيبي إلى جلسة الاستماع مع لجنة الانضباط بشأن أزمة اللاعب مع حسين الشحات.

أزمة محمد الشيبي حسين الشحات اتحاد الكرة