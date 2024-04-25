ads
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مقررة الأمم المتحدة: مصر تقوم بمجهود غير طبيعي لدعم الفلسطينيين

مقررة الأمم المتحدة
مقررة الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشادت الدكتورة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، بالدور المصري لدعم الفلسطنيين وتوصيل المساعدات، مؤكدة أن مصر تقوم بمجهود غير طبيعي وأنه علي الأمم المتحدة مساعدة مصر في هذا الدور بكل إمكانياتها.

وأكدت المقررة الأممية خلال مؤتمر عقدته اليوم من القاهرة، أن مصر تعمل علي استقبال المصابين والمرضي ومعبر رفح مفتوح من الجانب المصري لدعم المحتلجين من الفلسطنيين إلا أن السلطات الإسرائيلية تغلق المعبر من جانبها.

وأضافت المقررة الأممية، مصر تقوم بعمليات إنسانية كبيرة من خلال التنسيق لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ، مؤكدة علي الدور المصري لدعم ومساعدة الفلسطنيين.

الأراضي الفلسطينية الامم المتحده السلطات الإسرائيلية الجانب المصري المساعدات الإنسانية دعم الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيز معبر رفح مفتوح