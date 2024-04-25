مقررة الأمم المتحدة: مصر تقوم بمجهود غير طبيعي لدعم الفلسطينيين

أشادت الدكتورة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، بالدور المصري لدعم الفلسطنيين وتوصيل المساعدات، مؤكدة أن مصر تقوم بمجهود غير طبيعي وأنه علي الأمم المتحدة مساعدة مصر في هذا الدور بكل إمكانياتها.

وأكدت المقررة الأممية خلال مؤتمر عقدته اليوم من القاهرة، أن مصر تعمل علي استقبال المصابين والمرضي ومعبر رفح مفتوح من الجانب المصري لدعم المحتلجين من الفلسطنيين إلا أن السلطات الإسرائيلية تغلق المعبر من جانبها.

وأضافت المقررة الأممية، مصر تقوم بعمليات إنسانية كبيرة من خلال التنسيق لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ، مؤكدة علي الدور المصري لدعم ومساعدة الفلسطنيين.