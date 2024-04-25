الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك، وتأدية طقوس تلمودية واستفزازية.

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن هذه الانتهاكات، تعد خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته، محذرا من استمرار هذه الانتهاكات.

وشدد، على ضرورة احترام إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون "الأقصى" وتنظيم الدخول إليه.

وحذر القضاة، من استمرار الاحتلال في تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد.