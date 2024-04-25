مدير محطة تحلية مياه الكيلو 17 بالعريش: تجهيز المرحلة الأولى بقوة 100 ألف متر مكعب

قال المهندس فهيم تادرس، مدير محطة تحلية مياه الكيلو 17 غرب العريش، إن بداية إنشاء هذه المحطة في يناير 2020، وبدأ الضخ المياه فيها منذ شهر أكتوبر 2022، والمرحلة الأولى جاهزة، بقوة 100 ألف متر مكعب يوميا، وهي مجهزة بأن تتوسع حتى 300 ألف متر مكعب.

وأضاف "تادرس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المأخذ البحري والمواسير مجهزة للتوسع بواقع ما بين 200 ألف و300 ألف متر مكعب، لتصبح أكبر محطة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه قبل إنشاء هذه المحطة كانت المياه صعبة في المنطقة، حيث كان هناك آبار ومحطات تحلية مياه صغيرة بواقع 5 آلاف متر مكعب فقط، وبالتالي لم تكن تكفي أهالي العريش، وكانت تعمل بنظام المناوبة، بحيث تصل المياه مرتين في اليوم أو أحيانا لا تصل.

وأوضح أن المحطة الجديدة تعمل بكامل طاقتها وحلت هذه المشكلة ليس فقط في العريش ولكن أيضا في الشيخ زويد ورفح أيضا، حيث تغذي المنطقة كل هذه المناطق.