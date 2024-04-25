ضبط المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالتحرش بابنته البالغة من العمر 13 سنة داخل شقته بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وتلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلتها "حنين" 13 سنة، تتهم فيه طليقها بالتعدي جنسيا علي ابنته بالتحرش بها جنسيا واجبارها على مداعبته جنسيا حتي الوصول لشهوته داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.