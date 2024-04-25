أبوبكر الديب يكتب: التوقبت الصيفي برؤية اقتصادية

الخميس 25/أبريل/2024 - 01:20 م

ساعات قليلة وتنتقل جمهورية مصر العربية من اقصاها الي أقصاها الي التوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقةاعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل تنتقل عقارب الساعة إلى 1:00 صباحا.

الخطوة لها فوائد اقتصادية مهمة لكن بها تحديات ايضا فهي تهدف الي ترشيد الطاقة والاقتصاد وزيادة الانتاج حيث يقضي المواطنين أكبر وقت خارج البيت ووقتا ‏أقل فيه وبالتالي الحفاظ على الكهرباء والغاز والطاقة الاخري ما يعطي فرصة لتصدير الغاز للخارج والاتيان بعملة صعبة تعمل علي استقرار وزيادة سعر الجنيه مقابل الدولار الامريكي كما أن الخطوة تعمل علي الاستغلال الأمثل لساعات النهار وضوء الشمس الطويلة في الصيف وتقلل الجرائم التي تحدث في الظلام كالسرقة والخطف والاقتصاد وغيرها لكنها في تتسبب في تقليل ساعات النوم وقد تسبب مضاعفات نفسية وصحية وبالتالي تحتاج الي فترة لتعود الجسم عليها

وفي اثناء الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عام ١٩٤٦ ضربت أزمة طاقة اثرت علي اقتصاد مصر والعالم بعد ارتفاع أسعار الوقود وهنا بدأت الحكومة في تطبيق نظم التوقيت الصيفي.

والمعلوم ان عشرات الدول في الهالم تطبق نظام التوقيت الصيفي بهدف الحصول على ساعات نهار أطول وعاد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغاءه.