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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غدا قطع المياه بحدائق الأهرام لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة "أ"

تعبيرية
تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 أ لتحسين جودة الخدمة بالقطاع.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن منطقة " أ "بحدائق الأهرام وذلك لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 26/ 4/ 2024  وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27/ 4/ 2024؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات لسرعه الإنتهاء منها .                                 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

محافظة الجيزة إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة أ حدائق الأهرام الاتصال بالخط الساخن 125