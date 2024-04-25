دورة تدريبية بجامعة أسيوط لزيادة التوعية بثقافة ضمان الجودة والاعتماد

عقد مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، أمس الأربعاء، دورة تدريبية حول "مراقبة الجودة متطلب لضمان الجودة"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، وإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، وذلك في إطار اهتمام جامعة أسيوط؛ بنشر الوعي بمعايير الجودة، بما يحقق تطوراً، وتحسناً ملحوظاً في العملية التعليمية.

تناولت الدورة التدريبية عدداً من المحاور المهمة منها: مفهوم الجودة، ومفهوم مراقبة الجودة، وتعريف ضمان الجودة، وتعريف إدارة الجودة الشاملة، أهمية خطة مراقبة الجودة في استيفاء توقعات، ومتطلبات المنتفعين من الخدمة، وأهمية المراجعات الداخلية، والخارجية في المساعدة في استيفاء متطلبات الجودة، كما ناقشت- أيضاً- المقارنة بين مراقبة الجودة وضمان الجودة، دور “مراقبة الجودة” في استيفاء معايير الجودة المختلفة، بوصفها جزءًا من أنشطة وحدات ضمان الجودة.

قام بالتدريب الدكتورة سحر عبد الباقي مدير وحدة ضمان الجودة بمعهد الأورام، بمشاركة نحو ٢٠ متدرباً من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، بالمبنى الإداري بالجامعة، بتنظيم الأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز.