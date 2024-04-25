مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، صعقًا بالتيار الكهربي، اليوم الخميس، في إحدى القرى جنوب مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة " أدهم ضاحي السيد" 51 عامًا، ومقيم قرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، بعد تعرضه لصعق كهربائي مما أسفر عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ووفاته، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.