حار نهارا وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة ، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد و جنوب سيناء ودافىء علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الجمعة نشاط رياح علي اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية ، وأمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية علي مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمي والصغري 26 درجة .