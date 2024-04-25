طلب إحاطة بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كل أنحاء الجمهورية

تقدم النائب أحمد مزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بطلب إحاطة بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس، وذلك علي كافة أنحاء الجمهورية حيث يساعد ذلك في تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات.

وأوضح «رمزى»، أنه يجب علي الدولة العمل علي تقنين تحصيل مواقف السرفيس علي كافة أنحاء الجمهورية عن طريق فيزا مميكنة من خلال البنوك (بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، بنك مصر)، وذلك لضمان الحصول علي كامل إيرادات مواقف السرفيس.

وأشار عضو اللجنة العامة بمجلس النواب إلي أنه تم مناقشة طلب الإحاطة وسيتم عقد اجتماع وتقديم رؤية واضحة من الجهات المعنية بالتطوير الذاتي وإمكانية الطرح للقطاع الخاص حتي يتم تنفيذ ذلك بشكل صحيح مشيراً إلي أنه سيتم البدء بمحافظة القليوبية في حضور البنك الأهلي المصري لإمكانية ميكنة منظومة السرفيس ويتم عقد الاجتماع بمقر المحافظة، ومحافظة الجيزة في حضور بنك التعمير والإسكان ويتم عقد الاجتماع بمقر المحافظة.