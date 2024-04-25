القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج وسقوط شهداء

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين الذين نقلوا على إثر هذه الإصابات بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بالمحافظة الوسطى.

وأضاف مراسل القاهرة خلال رسالة على الهواء، أن القصف لا يتوقف على مخيم البريج وشاركت الطائرات إلى جانب المدفعية الإسرائيلية التي تقصف الأطراف الشرقية بمخيم البريج.

وتابع أنه ارتقى 4 شهداء بالمنطقة الغربية في قصف استهدفهم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسيخرجون ليواروا الثرى، وهذه الغارات المستمرة تأتي إلى جانب غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف باتجاه حي العمور والذي يقع في المنطقة الشرقية بجنوب قطاع غزة.