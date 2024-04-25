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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في غزة

الهلال الأحمر في
الهلال الأحمر في غزة
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أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد، أنه لا توجد بيئة صالحة للحياة في القطاع، متوقعًا انتشارًا كبيرًا للأمراض المعدية بين صفوف النازحين

 

وقال مراد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن القطاع الصحي أمام كارثة وأزمة حقيقية تهدد فئات الكبار في السن والأطفال.

وحذر مراد من تدهور الأوضاع الصحية للمرضى بحالات مزمنة والمصابين جراء نقص المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، ما يصعب الحصول على الخدمات الصحية، لافتا إلى أنه  تمّ افتتاح مقار طبية لتقديم الخدمات للمواطنين بالحد الممكن.

قطاع غزة النازحين القطاع الصحي