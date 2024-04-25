تأجيل محاكمة رئيس حي السلام ثان وآخر بتهمة الرشوة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رئيس حي السلام ثانٍ ومهندس، لاتهامهما بتلقي رشوة من صاحب قطعة أرض، أراد بناء سور يلتف بالكامل حول حيازته، حيث ساوموه على رشوة قدرها 150 ألف جنيه، اداريا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس حي السلام ثانٍ والثاني مهندس التنظيم بالحي، طلبا وأخذا لأنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها المهنية.

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك كان بأن طلبا وأخذا لأنفسهما من رجل الأعمال "ف. وليم"، 65 سنة، مدير وشريك شركة للبلاستيك، مبلغا ماليا قدره 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم 24 بجمعية 6 أكتوبر بنطاق حي السلام ثانٍ، والتغاضي عن إقامته لسور مبانٍ يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.