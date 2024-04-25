ختام برنامج تدريبي لطلاب الدراسات العليا بألسن عين شمس بمقر الأمم المتحدة

اختتم البرنامج التدريبي لطلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة عين شمس على الترجمة التحريرية بالتعاون مع قسم الترجمة التحريرية، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، والذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس “ممثلة في كلية الألسن” والأمم المتحدة “ممثلة في إدارة الجمعية العامة وتنظيم المؤتمرات”.

وبدأ البرنامج التدريبي في شهر أكتوبر 2023 واستمر حتى إبريل 2024، تدرب خلالها الطلاب (20 متدرب من قسم اللغة الإنجليزية) على مختلف الاستراتيجيات المتبعة في الترجمة التحريرية بالمنظمات الدولية ولاسيمًا في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إضافة إلى تأهيل الطلاب لدخول الامتحان الدولي التنافسي الذي تنظمه الأمم المتحدة في الترجمة التحريرية لاختيار مترجمين بمكاتبها المختلفة حول العالم. أجرى التدريب من الجانب الأممي محمد أكمضان رئيس قسم الترجمة التحريرية في جنيف.

ويعد هذا التدريب هو الأول من نوعه في الترجمة التحريرية منذ توقيع مذكرة التفاهم في 2021، ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لهذه المذكرة جرى تنظيم 3 برامج تدريبية على الترجمة الفورية بالتعاون مع إدارة الترجمة الفورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة طلاب الدراسات العليا لقسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية، وجرى تأهيلهم لدخول الامتحان التنافسي للترجمة الفورية بالأمم المتحدة والذي اجتازه طالبتان من قسم اللغة الإنجليزية، جرى تعيين إحداهما بإدارة الترجمة فورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والأخرى تم اختيارها بقسم الترجمة التحريرية في جنيف.

إضافة إلى تنظيم عدة ندوات وورش عمل حول الترجمة حول قضايا المختلفة حاضر فيها كبار المترجمين المعتمدين بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.