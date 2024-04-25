القبض على 10 أشخاص بتهمة سرقة حديد تسليح و14 موتوسيكل بالقاهرة

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 10 أشخاص لقيامهم بسرقة حديد تسليح و14 موتوسيكل.

وتعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 2 فرد أمن بإحدى الشركات وسائق، مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلالهم سيارة محمل عليها (30 ركائز شدادات معدنية- كمية من حديد التسليح "مجهولين المصدر")، بمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل الشركة محل عمل فردى الأمن، وسبق إرتكابهم واقعة سرقة (40 ركيزة شدة معدنية) من داخل موقع شركة مجاورة للشركة عملهما والتصرف فيهم بالبيع لعميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة-مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وتم ضبطه حال إستقلاله سيارة، وبحوزته (سلاح أبيض- 40 ركيزة شدادات معدنية) .



كما تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- من بينهم 3 عملاء سيئى النية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وتغيير ملامحها وإعادة بيعها بإستخدام سيارة ومجموعة من الأدوات، وعُثر بحوزتهم على (السيارة ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم وأرشدوا عن 14 دراجة نارية من متحصلات السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.