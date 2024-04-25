"تغير المناخ" يحذر من تعرض الزراعات الصيفية للموجات الحارة

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، من تعرض الزراعات الصيفية لكثير من المشاكل والتحديات بسبب تعرضها للموجات الحارة أو شديدة الحرارة وتزيد المشاكل لو كانت هذه المحاصيل فى مراحل حرجة من عمر النبات مثل مرحلة ما بعد الانبات او الشتل ومرحلة التزهير ومرحلة الإخصاب وبداية العقد.

وأوضح فهيم، في بيان له اليوم، أنه أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في الساعات الصباح الباكر ويستغل ذلك في إجراء كل العمليات الزراعية الضرورية فى هذا التوقيت من رش وتسميد وري وخلافه، ولا يفضل الري أثناء فترة الظهيرة تحت اى سبب لأن لها علاقة بميكانيكية الامتصاص السلبي وعدم استيعاب النبات او الشجرة للامتصاص وتراكم المياه تحت الجذور مع ارتفاع درجة حرارتها وتأثيراتها على الشعيرات الجذرية ( مع استثناء المناطق التى تستخدم الطاقة الشمسية في الري مع اتخاذ إجراءات احترازية إضافية).

وتابع فهيم ، كما لا يفضل الرش باي مبيدات حشرية او فطرية لان النبات لن يستوعبها ولن يتفاعل معها أثناء ارتفاع الحرارة، كما انها ممكن تسبب اضرار بسبب تغير خواصها وخاصة في حالة الخلط وتزيد الخطورة في مرحلة النمو فى فترة حساسة مثل التزهير وبداية العقد .

وأوضح فهيم عدد من التحذيرات للمحاصيل الزراعية تمثلت في :

1 القمح .

** التحذير: ممنوع ضم او دراس غدا الجمعة ، وممنوع الري تماماً للقمح المتأخر ( الجمعة) تحت أي سبب في معظم المناطق.

2 الفول البلدي والبسلة .

** التحذير: التوقف عن ضم ودراس الفول خلال الجمعة مع الحرص لانه احتمال يكون فيه امطار يومي 27 – 28 / 4 .

3 البنجر .

** التحذير: عدم زيادة كمية الري وعدم الإسراف في البوتاسيوم للبنجر اكبر من ١٤٠ يوم زيادة عن اللازم .

4 البطاطس الصيفية.

** التحذير: ممنوع استخدام منظمات النمو أو مشتقات الخميرة في التحجيم لانه مع الحرارة العالية يسبب مشاكل في التخزين كما لا يفضل ترك البطاطس بعد التقليع فترة طويلة في مواجهة الشمس خاصة فترة الظهيرة .

5 البصل والثوم

** التحذير: عدم استخدام اى شكل من أشكال الخمائر خلال هذه الفترة بغرض التحجيم مع عدم زيادة كمية مياه الري في الريات الأخيرة.

6 الفراولة.

** التحذير: ممنوع الرش بالأحماض الامينية تماماً وممنوع زيادة كمية الري عن اللازم لان الرطوبة هترتفع حول النباتات وتزيد وتيرة اعفان الجذور والأمراض المحبة للرطوبة.

7 الفلفل والباذنجان والفاصوليا الصيفي المتأخرة

** التحذير: عدم زيادة كمية الأزوت والإقلال من استخدام اى احماض امينية خاصة الهيومات .

8 اليانسون والكسبرة والشمر والكراوية

** التحذير: عدم استخدام محفزات النمو بكثافة فى الزراعات المتأخرة لانها ستزيد من وتيرة الامراض الصيفية والاكاروسات.

9 المانجو والعنب

** التحذير: التوقف عن رش أي أحماض أمينية او سيتوكينينات والاكتفاء برش مركبات البوتاسيوم خاصة البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم

10 الزيتون

** التحذير: التوقف عن التسميد الأزوتي بكل صوره أو الاكتفاء بنترات الكالسيوم فقط أو حامض النيتريك في التربة الكلسية.

** التوصية: ضبط عمليات الري قدر الإمكان على ان يكون الري في أول الليل مع إضافة الفولفيك مع الري والإستعداد بمركبات الكالسيوم /بورون أو البورون / الموليبدنيوم مع اكتمال التزهير...

11 الصوب الزراعية .

** التحذير: التوقف عن استخدام الآزوت بكل صورة عدا صورة نترات الكالسيوم والري يكون على فترات (كميات قليلة على فترات متقاربة)، والعمل على عدم زيادة الرطوبة النسبية داخل الصوب قدر الإمكان.