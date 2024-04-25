بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. طلاب جامعة حلوان يشاركون في افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية

شارك طلاب جامعة حلوان في حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف العقيد عماد حمدي إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، حرص الجامعة على تعزيز روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، من خلال مشاركتهم في المناسبات الوطنية والرياضية، مشيدًا بالدور البارز الذي تلعبه رياضة الفروسية في إبراز الهوية المصرية الأصيلة.

يذكر أن البطولة العربية العسكرية للفروسية تقام خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وبمشاركة 11 دولة عربية، هي: (مصر، ليبيا، قطر، الجزائر، الكويت، تونس، سوريا، العراق، السعودية، الأردن، الإمارات).