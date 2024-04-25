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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر والسيسي بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء

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أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني والتبريكات لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدا أنها تمثل انتصاراً عربيا بامتياز يجسد أسمى معاني البطولات والفداء والزود عن الأوطان وبذل كل غالي ونفيس من أجل تحرير تراب مصر العروبة.

وأعرب "العسومي" عن أمله في أن يُعيد هذه الذكرى الغالية، على مصر بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يقود مصر نحو جمهورية جديدة يشهد لها القاصي والداني بإنجازات غير مسبوقة، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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