"العمل": ندوة للتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية في "كيما" بأسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، ندوة توعوية للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية كيما، وذلك بالقاعة التدريبية بالشركة، بحضور مسؤولي السلامة بالشركة وعدد من العاملين، فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتناولت الندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على العاملين فى بيئة العمل وكذلك الحرائق وأنواعها وكيفية التعامل معها وخطة الطوارىء والأخلاق والمخاطر الكيميائية والميكانيكية، كما تطرق الحديث عن كيفية التخلص الآمن من المخلفات والتخزين الجيد والآمن للمواد المستخدمة في عناصر الإنتاج، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وفى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة للحفاظ على العنصر البشري والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل بأنواعها.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل، وزيادة الانتاجية وتشجيع الإستثمار، داخل مختلف قطاعات العمل بالمحافظات.

وأفاد مدير المديرية بأن تلك الندوات تأتي تحت رعاية وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحاضر فى الندوة المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان، والمهندس طه فتحى مفتش المكتب.

كما تقدم المشاركين بالشكر والتقدير للوزير العمل والمحافظ على مثل هذه الندوات التى يحتاج إليها العاملين، والقائمين على الندوة آملين تكرار هذه الندوات لزيادة المعرفة لديهم عن أهمية السلامة والتي تسعى للحفاظ على الثروة البشرية والممتلكات.