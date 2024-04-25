"العمل": "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستأنف فعالياتها بمنشآت السويس

قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة السويس، بتنظيم فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع السويس، برعاية شركة النصر للبترول، وبحضور ممثلي أكثر من 30 شركة، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع العاملة فى أنشطة وقطاعات مختلفة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس.

ويأتى ذلك فى ظل الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، وتضمنت الفعاليات عدة محاضرات علمية حول التحقيق في الحوادث ، و خطط الطوارئ والإخلاء ، والتغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل.

وأوضحت هند جمال مدير مديرية العمل السويس فى تقريرها للوزارة، أن تلك المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتأثير التغير المناخي على بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.

وأضافت مدير المديرية أنها قامت بإلقاء كلمة خلال الاحتفالية نوهت فيها إلى الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظة السويس، كما ألقى المحاضرة الأولى المهندسة هويدا سعيد من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة عن التحقيق في الحوادث.

كما قامت المهندسة رجاء حسين من الادارة المركزية للسلامة بالقاء المحاضرة الثانية حول خطة الطوارئ والإخلاء، وألقت المهندسة حنان سعد الدين إدارة السلامة بالسويس المحاضرة الثالثة بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل.

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