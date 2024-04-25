قبل شم النسيم .. "الزراعة" تشن حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق عرض وبيع الأسماك

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال هيئات وقطاعات الوزارة، حالة الطوارئ القصوى مع قرب اعياد شم النسيم.

وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق عرض وبيع الاسماك، بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى ، للمرور على أماكن عرض وبيع الاسماك وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة، وتشمل الحملات التفتيشية أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى.

تتضمن الحملات التفتيشية أماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

