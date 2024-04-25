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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الودى بالصف و5 من معاونيه

متابعة رفع المخلفات
متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية
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كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الوحدة المحلية لقرية “الودى” بمركز ومدينة الصف سونيا يونس محمود خاطر و5 من موظفين الوحدة المعاونين وهم أحمد عبدالله بيومى سكرتير الوحدة وسعيد محمد الهادى مسئول الحملة والنظافة و أسامة محمد عبدالله مسئول الإشغالات وأحمد صديق سعد الدين مسئول التنظيم وأحمد سعيد معوض مسئول الإنارة . 
حيث قرر المحافظ منحهم مكافأة مالية تعادل نصف شهر من راتبهم، وذلك للتفاني في العمل والقيام بالمهام المكلفين بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية وكفاءة شبكة الإنارة ومراجعة حركة السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية وأعمال الإصلاح والصيانة إلى جانب موقف الوحدة من حالات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإشغالات  ومراقبة وضبط الأسواق والإجراءات المتخذة حيال تلك العناصر وسرعه التعامل وحل شكاوي المواطنين . 
وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من جهاز التفتيش والمتابعة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لكافة قطاعات العمل بالوحدة والتأكد من كفاءتها بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة، أن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسى يضمن فى النهاية إثراء خبرات العاملين بالمحليات وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم إلى جانب متابعة مدى إلتزام المسئولين والعاملين بمهام العمل وبحث أوجه القصور بالأداء لسرعة معالجتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.
وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل .

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محافظ الجيزة مكافأة مالية مخالفات البناء