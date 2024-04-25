جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد الكاتبة والشاعرة آمنة حميد وطفليها بمخيم الشاطئ

يواصل الاحتلال الإسرائيلى، جرائمه ضد المبدعين والمثقفين فى قطاع غزة، حتى الكلمة والحجر لم يسلم من القصف، وآخر ضحايا الاحتلال هى الكاتبة والشاعرة الصحفية آمنة حميد، حيث استشهدت هى وطفليها فى قصف إسرائيلى طال منزلاً لعائلتها فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية.

وكان قد استشهد خلال الحرب على غزة، 44 كاتبًا وفنانًا وناشطًا في حقل الثقافة خلال الأشهر الأربعة الأولى للحرب بجانب تضرر 32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا إما بشكل جزئي أو كامل، وشملت الأضرار أيضًا تضرر 12 متحفًا وتضرر 2100 ثوب قديم وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف أو ضمن المجموعات الشخصية، وتضررت 9 مكتبات عامة و8 دور نشر ومطابع، وذلك حسبما ذكرت وزارة الثقافة الفلسطينية فى تقرير لها.

وكانت قد ذكرت الوزارة أن قرابة 195 مبنى تاريخيًّا يقع أغلبها في مدينة غزة تم هدمها بشكل جزئي أو كامل ومنها ما يستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية، بجانب تضرر 9 مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءًا من ذاكرة القطاع.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن جيش الاحتلال يعمد إلى تدمير الميادين العامة وهدم النصب والأعمال الفنية فيها بجانب تدمير الجداريات الفنية في الأماكن العامة وعلى طول شاطئ بحر مدينة غزة، ذاكرة أن طواقمها رصدوا تدمير 27 جدارية فنية.

ونوهت الوزارة إلى الخسارة الكبرى التي مني بها قطاع الفن التشكيلي الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة هدم مراسم الفنانات والفنانين سواء تلك الموجودة في بيوتهم أو الموجودة بسكل منفصل، حيث لم يعد لديهم أي لوحة من لوحاتهم بجانب هلاك الأعمال الفنية من منحوتات ولوحات وآلات موسيقية التي كانت تقتنيها المؤسسات والجامعات والمراكز، ناهيك عن المقتنيات الفنية الشخصية.