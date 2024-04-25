سفير قطر يهنئ مصر قيادةً وحكومةً وجيشًا وشعبًا بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

تقدم السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وجيشًا وشعبًا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

واستذكر دور جيش مصر العظيم وتضحياته الجسام بشهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل استعادة التراب الوطني المصري، سائلاً المولى أن يعيد هذه الذكرى الوطنية على شعب مصر الشقيق بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال في بيان لها اليوم: لا يسعني في تلك الذكرى الغالية إلا أن أشيد بما بلغته العلاقات بين بلدينا الشقيقين من طفرات غير مسبوقة في مجالات شتى وتعاون وعمل دؤوب هدفه الأول والأساس رفاهة ورخاء شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة تحت قيادتيهما الحكيمة والرشيدة.