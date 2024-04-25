رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم.. صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، في الاحتفال بافتتاح الخدمات الجديدة للكنيسة الإنجيلية بالمقطم، بمشاركة راعي الكنيسة القس نادي لبيب، وفي بداية فعاليات الاحتفال، تم افتتاح مكتبة الكنيسة، إهداء من الدكتور القس يوسف بطرس.

كما تم افتتاح مبنى الخدمات الجديد، وذلك لخدمة شعب الكنيسة وأهالي حي المقطم، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والشيخ سعيد مسعد، إمام جامع المقطم، والقمص باسيليوس، راعي كنيسة السيدة العذراء بالمقطم، وعدد كبير من قيادات وقسوس سنودس النيل الإنجيلي، والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية من الأزهر والأوقاف والكنيسة، والقيادات التنفيذية والشعبية بحي المقطم.

قدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل مهنئًا راعي وشعب الكنيسة، وأهالي حي المقطم، قائلا: "كنيسة المقطم حالة خاصة بمعناها الحقيقي لرسالة الكنيسة المحلية، في بناء الجسور وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أعتز كثيرًا بجروب المحبة الذي قدم نموذجًا للعيش المشترك بين جميع عناصر المجتمع داخل حي المقطم".

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