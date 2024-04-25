احتجاجات بالجامعات الأمريكية.. الشرطة تقمع المتظاهرين المناهضين لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

شهدت العديد من الجامعات الأمريكية مظاهرات مناهضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بما في ذلك ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس وتكساس ونيويورك، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وشارك العديد من الطلاب في احتجاجات ضد أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشرق الأوسط، بما في ذلك جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة هارفارد، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة كولومبيا في نيويورك.

وفي جامعة جنوب كاليفورنيا، اندلعت الفوضى عندما بدأت الشرطة في قمع النشاط الذي وصفته بـ"غير القانوني" واعتقلت عدد من المتظاهرين. واشتبك مئات الطلاب مع ضباط إدارة السلامة العامة بجامعة جنوب كاليفورنيا مع تصاعد المواجهات.

بينما في جامعة تكساس في أوستن، غمر المتظاهرون الحديقة الجنوبية بالجامعة وحاولوا نصب عدة خيام قبل أن تواجههم الشرطة. وشارك أكثر من 100 متظاهر في الاحتجاجات المناهضة للعدوان الإسرائيلي علي غزة.

وقالت إدارة شرطة أوستن، وإدارة السلامة العامة في تكساس، في تصريحات نشرتها الشبكة، إنه تم اعتقال أكثر من 20 شخصا من الذين شاركوا في المظاهرات.

وأدان حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت، المظاهرات عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، قائلا إن المتظاهرين "ينتمون إلى السجن".

وقال إنه يجب طرد الطلاب الذين ينضمون إلى احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، مدعيا أن تلك المظاهرات "مليئة بالكراهية ومعادية للسامية".

وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت الجامعات الخمس الأعلى تصنيفا في البلاد، بما في ذلك برينستون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد وستانفورد وييل، احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما شهدت أكثر من نصف أفضل 50 جامعة أمريكية مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في الأسبوع الماضي.