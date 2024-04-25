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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسق
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هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس الأساقفة: إن تحرير سيناء يعد فخر لكل الشعب المصري لأنها بمثابة ملحمة صنعها أبناء الوطن من جنودنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد أرض سيناء.

وصلى رئيس الأساقفة لأجل شعب مصر الحبيب وجيشها الحريص علي حماية الوطن وسلامة أراضيه، وأن يبقى وطننا سالمًا من كل شر، مضيفًا: نصلي من أجل أشقائنا في غزة أن يَعُم السلام على البلاد ويحفظ أراضيه.

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