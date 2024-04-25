غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انقطاع المياه عن مناطق: "شارع المطراوي ومتفرعاته – شارع الكابلات ومتفرعاته – ترعة الجبل ومتفرعاته – منطقة العزب – منشية البكري – الزيتون الشرقية"، وضعفها عن مناطق " حمامات القبة – بان سندر" وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 26 / 04 / 2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27 / 04 / 2024 ولمدة 6 ساعات

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125