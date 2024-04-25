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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة السريانية تُحيي ذكرى المطرانين المخطوفين بدمشق

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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حضر مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، الرسيتال" عرض غنائي" الذي أحيته جوقة مار أفرام السرياني البطريركية في الذكرى السنوية الحادية عشرة لخطف المطرانين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، وذلك في كاتدرائية مار جرجس البطريركية في دمشق.

الرسيتال بعنوان "صوم، صلاة وتوبة: نحن أبناء القيامة" وتخللته تأملات روحية وترانيم باللغتين السريانية والعربية. كما صلّى المجتمعون على نية المطرانين المخطوفين.

‎حضر أصحاب النيافة المطارنة: مار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي، وسيادة المطران مار يوحنا جهاد بطاح، رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك، والمطران حنا جلوف، النائب البطريركي للاتين في سورية.

في ختام الأمسية الروحية، عبّر قداسته عن الرجاء الذي يملأ قلوبنا كمسيحيين لكي نصمد في وجه المصاعب والضيقات. كما شجع المؤمنين على الالتزام بالصلاة والصوم لنيل البركات السماوية. وبارك قداسته أعضاء الجوقة والمؤمنين مصلّيًا وضارعاً إلى الله أن تكون هذه المناسبة فرصة للتقرّب من الله والسعي وراء الروحيات.

 

السريانية الأرثوذكسية السكرتير البطريركي ارثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني الكنيسة السريانية